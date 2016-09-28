Нальчик, 28 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Инвестиционные проекты в области туризма и сельского хозяйства, промышленности и транспорта представит на 15-ом Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» Кабардино-Балкария. Общее число проектов превышает 60, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе главы региона.

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Из числа подготовленных для форума инвестпроектов 30 относятся к сфере агропромышленного комплекса республики и переработки. Уже есть договоренности о встречах с представителями бизнес-сообществ России, Италии, Австрии.

Напомним, в прошлом году на форуме в Сочи Кабардино-Балкария представляла 10 инвестиционных проектов на общую сумму более 15 млрд рублей. Среди них были проекты в сфере промышленности, АПК, туризма, медицинской техники и лекарственных препаратов. В число инвестпредложений входили проекты по производству медицинской рентгенологической техники, выпуску шлифовального алмазного инструмента для предприятий ОПК и машиностроения.

В сфере агропрома республика представила проекты по строительству птицефабрики, консервного завода по выпуску томатной пасты, откормочной площадки для бройлеров, производству мяса индейки, молочной продукции, племенного и товарного яйца, современных фруктохранилищ суммарной мощностью 200 тыс. тонн продукции.

В сфере туризма был представлен проект «Автотуристический кластер «Зарагиж», включающий в себя «Заповедник Уштулу», «Замок «Кунаят», «Голубые озера», «Хуламское ущелье», «Термальный источник Аушигер».Напомним, Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдет в медиацентре Олимпийского парка с 29 сентября по 2 октября.