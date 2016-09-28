Сыктывкар, 28 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Обвиняемая в получении не менее 6 млн рублей взятки бывший руководитель администрации главы Коми, экс-председатель избиркома Коми Елена Шабаршина отпущена под залог в размере 2 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сыктывкарский городской суд.

izbirkom.rkomi.ru Елена Шабаршина

Также ТАСС сообщает, что следователь по этому делу ходатайствовал о залоге в 3 млн руб.

Напомним, что как ранее сообщало, по данным следствия, с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников от действовавшего в то время заместителя главы Республики Коми Константина Ромаданова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения не менее 6 млн. рублей.

После того, как против нее было возбуждено уголовное дело она предприняла попытку суицида, выпив лекарства. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. По этой причине она не смогла явиться 1 июля в суд, где должен был решаться вопрос о мере пресечения.

Курс лечения Шабаршиной сейчас закончен. По данным следствия, вину свою она полностью признала в ходе дачи показаний по делу.