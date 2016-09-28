Чебоксары, 28 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В Чувашии установили величину прожиточного минимума пенсионера на 2017 года. Согласно проекту закона, она составит 7720 рублей. Это на 4,9% выше уровня 2016 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 28 сентября, на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

В 2017 году величина прожиточного минимума пенсионера в Чувашии возрастёт на 329 рублей и составит 7720 рублей. По словам и.о. министра труда Елены Сапаркиной, данная величина «рассчитана на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на 2017 год».

Данная величина используется при установлении социальной доплаты к пенсии и финансируется из средств федерального бюджета при условии, что прожиточный минимум субъекта не превышает среднероссийский показатель. По прогнозу чувашского отделения Пенсионного фонда, в январе 2017 года в республике будет 42,8 тыс. получателей социальной доплаты. На осуществление данной государственной поддержки из федерального бюджета потребуется 621,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. В частности, урезание соцвыплат коснулось работающих пенсионеров, имеющих звание ветерана труда: в случае продолжения трудовой деятельности с января 2016 года они перестали получать ежемесячные выплаты (1082 рубля в месяц). В регионе продолжают трудовую деятельность порядка 30 тыс. ветеранов труда Чувашии. Это решение опротестовала прокуратура Чувашии, выиграв дело в Верховном суде республики. Окончательное решение должен принять Верховный суд России.

Читайте также: Чувашские власти тянут время, чтобы оставить ветеранов без выплат?