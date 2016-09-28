Москва, 28 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в подмосковном городе Наро-Фоминске. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

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«Следствию предстоит выяснить, в каком из медицинских учреждений были оказаны низкоквалифицированные, не отвечающие требованиям безопасности медицинские услуги, повлекшие по неосторожности смерть пятилетней девочки, — говорится в сообщении. — С целью установления точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза».

По предварительным данным, ребенок скончался от криптогенного сепсиса (заражение крови).

Отмечается, что следователи уже изъяли всю необходимую документацию из медицинских учреждений, где малолетняя девочка проходила лечение.

«Проводятся допросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа в городе Наро-Фоминск из-за оказания низкоквалифицированной медицинской помощи умер пятилетний ребёнок. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело — оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пятилетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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