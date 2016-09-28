Москва, 28 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. С 1 октября 2016 года запускаем в «боевой режим» первые пункты системы автоматического весогабаритного контроля на федеральных трассах пилотного региона — Вологодской области. Об этом сегодня. 28 сентября, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, сообщили в Росавтодоре

en.wikipedia.org На весах

По его словам, «автоматические весы позволят взвешивать автомобили прямо на дороге во время движения без необходимости остановки транспортного средства сотрудниками Госавтоинспекции или Ространснадзора. По аналогии со штрафами за превышение скорости полностью исключается влияние человеческого фактора — это позволит сделать контроль за нарушителями максимально объективным. В случае успешного опыта внедрения «умных» весов в Вологодской области география системы будет расширена еще на несколько субъектов».

Как отметил Старовойт, «сегодня каждый третий грузовик идет с перегрузом. Большинству из них удается избежать наказания».

«Отличие системы автоматического весогабаритного контроля от системы «Платон», в том, что система «Платон» была создана по принципу «пользователь платит» и позволяет возместить естественный ущерб, который наносит коммерческий тяжеловесный транспорт в результате использования дорожной инфраструктуры. А весогабаритный контроль рассчитан на то, чтобы не допустить нарушения установленных весовых параметров со стороны перевозчиков. Здесь задача — минимизировать проезд по дорогам нарушителей на перегруженных грузовиках, которые разрушают дороги и мосты, убивают людей, поскольку не могут вовремя затормозить. Цель — собрать ноль рублей, система вводится для обеспечения безопасности и сохранности дорожного полотна», — подчеркнул глава Росавтодора.

Читайте также: «Дорожные весы призовут автоперевозчиков к порядку»

Штраф за превышение нормы веса составит от 150 до 500 тысяч рублей для фуры, на которой обнаружено превышение по весу. Средства, полученные от штрафов, будут направляться в Федеральный дорожный фонд и также как по системе «Платон» пойдут на строительство, содержание и ремонт федеральных дорог.

Читайте также: Росавтодор предлагает отменить льготы в системе «Платон»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росавтодора заявлял, что система «Платон» поможет регионам построить 252 км дорог. В 2016 году 25 регионам направлено 10,8 млрд рублей для приведения в нормативное состояние автодорог регионального (межмуниципального) и местного значения, а также улично-дорожной сети в населенных пунктах.

Читайте также: «Платон» поможет регионам построить 252 км дорог — Росавтодор