Астрахань, 28 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Крупнейшее судостроительное предприятие Астраханской области «Красные Баррикады» пытается не попасть в категорию банкротов. Признать завод таковым просит ООО «Дорожник». Рассмотрение соответствующего заявления общества Арбитражный суд Астраханской области отложил на 7 октября.

kremlin.ru Владимир Путин посещает завод Красные Баррикады. 2005

Ходатайство о переносе судебного разбирательства на более поздний срок накануне, 27 сентября, в судебном заседании заявил представитель должника. За это время завод намерен погасить задолженность перед ООО «Дорожник» в полном объеме, пишет ИА «РАПСИ». Первые шаги уже сделаны — 1 млн рублей из общей суммы долга предприятие уже погасило.

Ранее рассмотрение заявления было отложено в связи с возможностью урегулирования спора во внесудебном порядке путем заключения мирового соглашения.

Напомним, сразу два исковых заявления в Арбитражный суд Астраханской области о признании ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады» были поданы в конце марта текущего года. Истцами выступили «Торговый дом «Энергомера-Юг» (специализируется на торговле электротоварами) и ООО «Дорожник», основной деятельною которого является дорожное строительство. А уже в начале апреля претензии к заводу предъявила компания «Глобтрейдекс Лимитед». В середине мая производство по заявлению ООО «ТД Энергомера-Юг» было прекращено: стороны заключили мировое соглашение.

Добавим, что в мае судостроительный завод «Красные Баррикады» получил крупный контракт. Соглашение, подписанное с иранской компанией SADID Industrial Group, предполагает строительство пяти самоподъемных буровых установок для добычи нефти в иранской части Персидского залива. Ориентировочная стоимость одной установки — 200 млн долларов. Срок строительства каждого объекта будет вестись в течение двух лет по модульным технологиям.

Справка ИА REGNUM : ОАО «ССЗ «Красные Баррикады», созданное в 1886 году, в настоящее время является крупным отраслевым предприятием, основной продукцией которого являются морские технические средства для разработки нефтяных месторождений, танкерный флот, а также суда различного назначения. Предприятием построено 10 единиц самоподъемных плавучих буровых установок.