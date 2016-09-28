Тамбов, 28 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Спикером Тамбовской областной думы избран представитель «Единой России» Евгений Матушкин, передает корреспондент ИА REGNUM. Голосование прошло на первом заседании 28 сентября. Соперников у него не оказалось.

tambovoblduma.ru Евгений Матушкин на праздновании 79-й годовщины образования Тамбовской области

Кандидатуру Евгения Матушкина выдвинул глава фракции «Единая Россия» Валерий Петров. Другие фракции и объединения депутатов не захотели никого выдвигать. В итоге Евгений Матушкин остался спикером

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Тамбовской областной думы прошли 18 сентября. В итоге голосования 44 мандата из 50 получала партия «Единая Россия». Три места в думе достались КПРФ, по одному — «Родине», ЛДПР и «Справедливой России».

Евгений Матушкин был также председателем областной думы прошлого созыва. Он был выбран на этот пост только в декабре 2015 года.