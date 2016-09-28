Москва, 28 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 28 сентября, что визит Владимира Путина в Турцию может состояться в октябре 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. Турецкий флаг

По его словам, такая возможность не исключается. «Когда будут финализированы все подготовительные мероприятия, мы сделаем соответствующее объявление», — сказал Песков.

Ранее о планируемом официальном визите в Турцию Владимира Путина заявил глава Союза палат и бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу. По его данным, главы государств обсудят строительство газопровода «Турецкий поток» и снятие эмбарго в отношении турецких предпринимателей.

Напомним, что Турция и ранее выдавала «Газпрому» разрешения на строительство газопроводов. Так, в декабре 2015 года Анкара выдала российской стороне разрешение на создание в своих территориальных водах «Южного потока». В июне 2015 года — на инженерные изыскания по «Турецкому потоку». Позже из-за осложнений российско-турецких отношений Анкара отозвала разрешения. «Турецкий поток» был «заморожен» по инициативе Москвы из-за сбитого турецкими ВВС российского Су-24.

Однако летом 2016 года после извинений Турции отношения между странами стали налаживаться. В результате встречи глав РФ и Турции было принято решение о возрождении проекта «Турецкий поток», после чего по проекту начала вестись активная работа. 4 сентября, после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что Москва и Анкара перешли к обсуждению конкретных деталей строительства «Турецкого потока».