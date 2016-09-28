Росздравнадзор начал проверку по факту смерти ребенка в Подмосковье
Наро-Фоминск, Московская область, 28 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум.
Напомним, по данным расследования, начатого ранее в СК РФ по Московской области, 22 августа родители пятилетней девочки обратились в ГБУЗ «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» с жалобами на сильную зубную боль. Врачи прочистили зубной канал и отправили ребенка домой, где девочка находилась в удовлетворительном состоянии. Однако 28 августа ребенок почувствовал боль в ногах. На следующий день родители обратились в частную клинику, где был поставлен диагноз — «растяжение связок». 30 августа состояние ребенка ухудшилось. Девочку госпитализировали в одну из московских больниц, но вечером того же дня она скончалась, предположительно, от заражения крови.