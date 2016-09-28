Ярославль, 28 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. 27 сентября с улиц Ярославля убрано 450 незаконно установленных рекламных штендеров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, такое распоряжение отдал и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Рекламный штендер на улице в Ярославле

По словам нового главы города, пешеходные зоны должны стать удобными и безопасными, а ярославские улицы — вновь приобрести «нормальный внешний вид».

Обосновывая это решение, мэрия ссылается на Правила благоустройства территории города Ярославля, утвержденные решением муниципалитета города от 30.01.2004 №306. Согласно документу, на территории Ярославля запрещается размещать рекламно-информационные материалы на зеленых насаждениях, водосточных трубах, на уличных ограждениях, на асфальтовых и плиточных покрытиях, на малых архитектурных формах и иных не отведенных для этих целей местах. Кроме того, владельцы незаконных рекламных штендеров могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей. Такую меру предусматривает уже региональное законодательство.

В результате массовой очистки улиц, проходившей 27 сентября во всех районах города, демонтировано 450 рекламных штендеров. Из них 196 — в Кировском и Ленинском районах, 84 — в Дзержинском, 96 — в Красноперекопском и Фрунзенском. Демонтированные конструкции складируются в специально отведенных для этого помещениях в территориальных администрациях города. В мэрии отмечают, что некоторые предприниматели с пониманием отнеслись к инициативе городских властей и самостоятельно убрали штендеры с улиц.

Однако в социальных сетях действия мэрии Ярославля вызвали не однозначную реакцию. Часть представителей малого бизнеса и рекламных компаний заявляют, что их рекламные конструкции абсолютно законны, о планируемых действиях мэрии их никто не предупреждал, а сам факт изъятия рекламы называют воровством.

Скорее всего в ближайшее время будет дана правовая оценка действий мэрии, однако, городские власти заявляют, что останавливаться они не собираются. По данным комитета по рекламе, наружной информации и оформления города, за 9 месяцев 2016 года выдано 62 предписания на демонтаж незаконно установленных отдельно стоящих рекламных конструкций, демонтировано — 114. 1399 предписаний выдано по конструкциям, расположенным на фасадах зданий, демонтировано — 633.