Хургада, Египет, 28 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Один из двух терминалов египетского аэропорта Хургада будет предназначен только для обслуживания рейсов с российскими туристами, передает 28 сентября RT.

Unsplash Терминал аэропорта

Предложение о выделении российским пассажирам отдельного терминала озвучила египетской стороне работавшая здесь делегация из России. Администрация аэропорта в Хургаде провела переговоры с министром гражданской авиации страны и руководством министерства.

В результате здание второго терминала было решено предоставить для приема и отправки российских туристов. Соружение также известно как «старый аэропорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возобновление полетов в Египет, прерванное в ноябре 2015 года, начнется с регулярных, а не чартерных рейсов. Такая договоренность стала итогом встречи министра транспорта России Максима Соколова и главы Египета Абдельфаттаха Сиси.