Пермь, 28 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Перми закрывается эротический мужской клуб «Золотая комната», действовавший по соседству с Дворцом детского творчества. Пермские правозащитники считают это своей победой. Хозяин заведения Антон Шабалин заявил прокуратуре Ленинского района города, что закрывает свое заведение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермского регионального правозащитного центра (ПРПЦ).

Boke9a Закрытый замок

Ранее сотрудники ПРПЦ обратились в прокуратуру, а также к региональному Уполномоченному по правам ребёнка, в городской департамент образования и в краевое министерство образования в связи с тем, что весёлый дом открылся в здании на Сибирской, 16, рядом с Дворцом детского творчества и по соседству с Дягилевской гимназией. «Золотая комната» активно рекрутировала «девочек со спортивной фигуркой», предлагая им выбрать место приложения сил по душе: «лесбо-шоу», «ночь маленьких трусиков» и других не менее откровенных представлений.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения закона при продаже алкоголя и правил пожарной безопасности. Кроме этого, клуб работал без возрастных ограничений. Прокуратура возбудила в отношении Шабалина дело об административном правонарушении, мировой суд признал его виновным. По-видимому, не желая раздувать скандал, хозяин решил клуб закрыть.

«Мы в ПРПЦ полагаем, что подобные заведения рядом с детским учреждением находиться не могут, — заявил директор Правозащитного центра Сергей Исаев. — Для них, безусловно, должны быть особые зоны, желательно где-нибудь за чертой города. Свобода предпринимательства не может попирать общественную мораль. Надеюсь, не без нашей помощи в Перми сейчас начинается переговорный процесс на эту тему, и мы готовы отстаивать там свою точку зрения».