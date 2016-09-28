Москва, 28 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. 194 победителя выборов в Государственную думу РФ по партийным спискам зарегистрировал сегодня в качестве депутатов Центральный избирательный комитет (ЦИК) России. Среди них — 115 депутатов от «Единой России», 34 депутата — от ЛДПР, 30 — от КПРФ и 15 — от «Справедливой России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги выборов

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, от всех 194 избранных депутатов в ЦИК поступили заявления о согласии принять мандат депутата Госдумы седьмого созыва, а также предусмотренные законом копии приказов об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата Госдумы, или копии документов, удостоверяющих, что в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязанностей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе выборов, состоявшихся в Единый день голосования, 18 сентября, 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Одномандатников уже зарегистрировали депутатами окружные избиркомы. В результате единороссы получили по спискам 140 мандатов, но 25 победителей, включая премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, отказались от депутатских кресел. В КПРФ пять кандидатов отказались от мандатов, в «Справедливой России» — один.

Мандат председателя «Единой России», премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который единолично возглавлял список партии в общефедеральной части, перейдет члену регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Бурятии, главному редактору «МК в Бурятии» Николаю Будуеву. Он был третьим в региональной группе 4 (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область), которая в результате расчетов ЦИК оказалась первой в очереди на мандат лидера списка.

От депутатских мандатов отказались 19 глав регионов, которые возглавляли региональные группы: Егор Борисов (Якутия), Аман Тулеев (Кемеровская область), Владимир Якушев (Тюменская область), Рустэм Хамитов (Башкирия), Андрей Воробьев (Московская область), Евгений Савченко (Белгородская область), Алексей Гордеев (Воронежская область), Василий Голубев (Ростовская область), Рамазан Абдулатипов (Дагестан), Рамзан Кадыров (Чечня), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Юрий Коков (Кабардино-Балкария), Рашид Темрезов (Карачаево — Черкесия), Аслан Тхакушинов (Адыгея), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Сергей Аксенов (Крым) и Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург).

Мандат Борисова перейдет председателю правительства Якутии Галине Данчиковой, мандат Тулеева — Наталье Кувшиновой, мандат Якушева — Владимиру Пушкареву, мандат Хамитова — Михаилу Бугере.

Мандат главы Крыма получит Наталья Поклонская, уже написавшая заявление о сложении полномочий прокурора Крыма. Мандат Собянина должен получить генерал-полковник Николай Антошкин, мандат Минниханова — Ирек Зиннуров, мандат Воробьева — Денис Кравченко, мандат Полтавченко — Юрий Петров.

Мандат Савченко будет передан Ольге Германовой, мандат Гордеева — Владимиру Богодухову, мандат Голубева — Алексею Кобилеву, мандат Абдулатипова — Бувайсе Сайтиеву, мандат Кадырова — Ахмеду Догаеву, мандат Евкурова — Юшаа Газгирееву, мандат Битарова — Зурабу Макиеву, мандат Кокова — Ирине Марьяш.

Депутатское кресло вместо Темрезова получит депутат Госдумы шестого созыва Михаил Старшинов, вместо Тхакушинова — Мурат Хасанов.

Кроме того, от места в Госдуме отказался академик Российской академии медицинских наук Евгений Чойнзонов (региональная группа 6 — Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская и Томская области), его мандат переходит Антону Горелкину, а мандат вице-премьера правительства Татарстана Марата Ахметова — Ольге Павловой.

Мандат Анны Кузнецовой (региональная группа 15 — Волгоградская, Пензенская, Саратовская, Тамбовская области), назначенной уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, перейдет Татьяне Касаевой. Также от мандатов отказались спикер краснодарского заксобрания Владимир Бекетов, возглавлявший региональную группу соответствующего региона, и активист ОНФ Владимир Порханов — третий номер в той же группе. Их мандаты переходят Сергею Кривоносову и Алексею Воеводе соответственно.

Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что комиссия рассчитывает на оперативный ответ от получивших сегодня мандаты кандидатов и планирует уже 30 сентября зарегистрировать их депутатами.

КПРФ по партсписку получила 35 мандатов, от пяти из них победители отказались в пользу следующих по спискам. Это мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Виктор Гончаров, возглавлявший региональную группу, включающую северокавказские республики, Николай Васильев, первый номер в подмосковной региональной группе, и возглавлявший нижегородскую группу Александр Тарнаев. Трое последних политиков были депутатами Госдумы шестого созыва.

Васильев и Гончаров будут руководителями фракций коммунистов в региональных заксобраниях. Мандат Локотя получит Вера Ганзя, мандат Левченко — Алексей Пономарев, мандат Васильева — Алексей Русских, мандат Гончарова — Анатолий Бифов. Все «преемники» — депутаты Госдумы шестого созыва.

Мандат Тарнаева передадут Владимиру Блоцкому, который задекларировал наибольший доход за 2015 год среди всех кандидатов в Госдуму из списка КПРФ (около 330 млн рублей). В качестве источников этих средств он указал порядка десяти предприятий, а также Ассоциацию отечественных рыбопромышленников, ведущих промысел в зонах стран Западного побережья Африки. Блоцкий задекларировал восемь земельных участков, три дома, пять квартир в Москве, дом с участком в Великобритании.

Справоросс Сергей Доронин, переизбравшийся на новый депутатский срок, отказался от парламентского мандата и будет работать в Законодательном собрании Кировской области. После его отказа от мандата депутатское кресло должно перейти следующему кандидату в списке этой группы — Вадиму Белоусову, который в Думе прошлого созыва был депутатом от фракции «Единая Россия», избранным от Челябинской области.

Единоросс Александр Жуков, который, как ожидается, сохранит пост первого вице-спикера Госдумы в седьмом созыве, поблагодарил ЦИК за качественное проведение думской кампании 2016 года. «Для меня большая честь получить мандат депутата Госдумы», — заявил он. От имени «Единой России» Жуков выразил благодарность ЦИК «за то, что комиссия сумела организовать эти выборы таким образом, чтобы они были максимально конкурентными, открытыми и легитимными».

«Мне кажется, эта кампания (2016 года) была близка к идеалу: каждый мог спокойно выразить свое мнение, было значительно меньше негативных кампаний, направленных против кого-то, а не для того, чтобы представить избирателю свою позицию», — добавил он.

«На этих выборах было значительно меньше нарушений, а там, где они были, ЦИК на местах реагировал очень быстро и оперативно, и эти нарушения устранялись», — отметил политик. «Уверен, что этот состав Госдумы будет абсолютно легитимным, работоспособным и принесет пользу для нашей страны», — заключил он.

Согласно окончательным итогам выборов, утвержденным Центризбиркомом РФ, «Единой России» досталось 343 мандата, то есть ей гарантировано конституционное большинство (не менее 300 мандатов), КПРФ — 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливой России» — 23. По одному креслу получают «Родина» (Алексей Журавлев) и «Гражданская платформа» (Рифат Шайхутдинов), которые не провели в Госдуму свои списки; также в нижнюю палату избран самовыдвиженец Владислав Резник, он уже вступил во фракцию «Единой России».