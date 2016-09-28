Очёр, Пермский край, 28 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Пермском крае следственными органами возбуждено уголовное дело по факту систематических побоев воспитанника специального учебно-воспитательного учреждения края закрытого типа «Очёрская спецшкола». Одному из педагогов вменяются противозаконные действия, предусмотренные пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обнародованное видео событий 20 сентября.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

По данным следствия, 20 сентября 2016 года сотрудник Очёрской спецшколы пнул воспитанника. В этот же день анонимное обращение о произошедшем поступило в правоохранительные органы, в связи с чем полиция организовала проверку. 27 сентября 2016 года видеозапись нанесения ребенку побоев с камер видеонаблюдения была опубликована в сети интернет, после чего руководством Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего было инициировано возбуждение уголовного дела по данному факту и изъятие материалов проверки.

В настоящее время допрашиваются педагоги и воспитанники учреждения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что ранее трудные подростки, проживающие на территории спецшколы, тоже жаловались на побои. По их словам, новый замдиректора по воспитательной работе нанял на должности дежурных своих приятелей из числа спортсменов-рукопашников. Они-то и начали наводить свои «порядки».

Подчеркнем, что в 2012 году против воспитателей уже возбуждались уголовные дела, но доказать вину подозреваемых не удалось, и дела были закрыты.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сейчас спецшколу проверяет не только полиция, Следственный комитет, но и комиссия Минобразования края.

Сам уполномоченный Павел Миков считает, что четыре сотрудника спецшколы, присутствующие на фрагменте видеозаписи, должны быть привлечены к ответственности как нарушившие должностную инструкцию.

Согласно действующему законодательству, в спецшколах разрешается применять физическое удерживание воспитанников без унижения человеческого достоинства. «В обязанности педагогов входит незамедлительное оповещение полиции и администрации школы о происшествиях. А этого не делается», — подчеркнули в аппарате уполномоченного.

Подозреваемый в совершении преступления 28-летний дежурный по режиму рассказал порталу «В курсе. ру»: «По факту данного видео могу сказать следующее: воспитанник весь день провоцировал службу режима, оскорбляя нецензурной бранью. Потом этот подросток украл в операторской нож. Я стал забирать у него холодное оружие, но он порезал мне руку и угрожал ударить. Слабый тычок коленом в ногу подростку ― это не что иное, как реакция на раны, которые он мне причинил».

По данным уполномоченного по правам ребенка, в августе и сентябре 2016 года пять сотрудников спецшколы уволены, за то, что пронесли на территорию школы сигареты и алкоголь для воспитанников.