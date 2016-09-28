Вольск, Саратовская область, 28 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Прокурорской проверкой установлено, что в Вольске СМУП «Ритуал» имеет задолженность по налогам, сборам, пеням, штрафам в бюджетную систему Российской Федерации в размере 118 тыс. 916 рублей. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба надзорного ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Trevor Leyenhorst Арест имущества

Межрайонным прокурором принято решение о санкционировании ареста имущества предприятия «Ритуал», а именно автомобиля «УАЗ 396 255».

Постановление о наложении ареста на имущество должника направлено для исполнения в межрайонную инспекцию ФНС России №3 по Саратовской области.