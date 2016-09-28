Киев, 28 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон относительно обеспечения равенства прав военнослужащих. Согласно принятым нововведениям пленные украинские силовики будут продолжать получать денежное довольствие. Об этом 28 сентября информирует пресс-служба Администрации президента, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и армия

Закон устанавливает правовые основания для проведения перерасчета денежного обеспечения семьям тех военнослужащих ВСУ, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения «АТО» во время боевых действий.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее украинский парламент принял Закон Украины № 1486-VIII «О внесении изменения в статью 9 закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно обеспечения равенства прав военнослужащих на денежное довольствие». Согласно новой редакции закона, за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклады по военным званиям, надбавки за выслугу лет, другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера и другие виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения.

Семьям указанных военнослужащих ежемесячно выплачивается денежное обеспечение, в том числе дополнительные и другие виды денежного обеспечения, в порядке и в размерах, устанавливаемых Кабинетом министров Украины.

В то же время закон не распространяются на солдат, которые добровольно сдались в плен, самовольно оставили воинские части (места службы) или дезертировали из ВСУ.

Напомним, 27 сентября Порошенко ветировал закон №4689 «О воинской повинности и военной службе», предусматривающий предоставление права мобилизованным военнослужащим заключать краткосрочные контракты во время особого периода, а при окончании срока действия контракта уволиться из армии, перезаключить или досрочно разорвать его.