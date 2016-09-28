Варшава, 28 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Если информация о том, что польская энергетическая компания PGNiG заблокировала выплату «Газпрому» дивидендов в размере около $200 млн в совместном предприятии EuRoPol Gaz подтвердится, то это в очередной раз докажет ненадежность Польши по крупным инфраструктурным проектам. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил заместитель директора Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

«Это пока неофициальная информация. Но если это правда, если верить польским СМИ, то это очередная демонстрация польской стороны, что они готовы будут политизировать сотрудничество с российской стороной и вообще в целом, и в газовой сфере в частности. Также это показывает ненадежность Польши по крупным инфраструктурным проектам. Соответственно, все разговоры о расширении транзита через Польшу, которая Польша могла бы получить, не будь «Северного потока-2», не состоятельны», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что Россия и Польша имеют опыт сотрудничества в рамках того же EuRoPol Gaz уже практически в 20 лет с учетом стадии строительства. На протяжении всего этого времени возникают постоянные проблемы, постоянные тяжбы, политизация и проч. При этом Варшава уже блокировала нормальную работу EuRoPol Gaz во второй половине прошлого месяца, напомнил замдиректора ФНЭБ по газовым проектам. Однако при этом возникают только судебные разбирательства и дефицит газа в Польше.

«Только необходимость докупить у российской стороны дополнительные объемы газа заставили вести Польшу как-то более приемлемо какое-то время. А сейчас опять политизация», — отметил аналитик.

Что касается того, сможет ли это не правовое решение Польши каким-либо негативным образом повлиять на реализацию магистрального газопровода «Северный поток-2», что может мотивировать польская сторона и что, наверняка, будет оспорено в суде, это вещи вообще никак не связаны, сказал Гривач. Заявлять об этом с польской стороны было бы наивно и не продуманно.

«Говорить, что это как-то повлияет на реализацию «Северного потока-2», было бы наивно со стороны Варшавы», — заявил эксперт, добавив, что такие действия могут только способствовать тому, чтобы построить газопровод без всяких «транзитных товарищей».

Очевидно, что это решение нарушает права «Газпрома» как акционера, как инвестора, который вкладывал значительные средства в создание транзитного маршрута «Ямал-Европа». Следовательно, скорее всего, будут предприняты действия по оспариванию этого решения в суде.

«Я напомню, что, согласно межправительственному соглашению, договору по созданию EuRoPol Gaz, дело будет рассмотрено в международном арбитраже при торгово-промышленной палате России в Москве», — заключил Алексей Гривач.

Напомним, что ранее издание Gazeta Polska со ссылкой на свои источники сообщило, что польская компания PGNiG заблокировала выплату российскому «Газпрому» дивидендов в размере около $200 млн в совместном предприятии EuRoPol Gaz, которое управляет польским участком газопровода «Ямал — Европа». Такие действия были предприняты с согласия польского правительства, которое хочет затруднить «Газпрому» финансирование для строительства «Северного потока-2», отмечала газета.