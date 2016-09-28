Москва, 28 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Речь о том, что планируется запуск дорожных весов, идет давно. Перевозчики относятся данному нововведению положительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель транспортной службы логистической компании «ПЭК» Игорь Алексашов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На контрольных весах

«Сейчас деньги за пользование федеральными трассами по системе «Платон» обязаны платить все игроки, и поступления из системы как раз идут на ремонт и препятствование преждевременному износу дорожной сети, однако реальный ущерб дорогам причиняют примерно 10−15% всех грузоперевозчиков — как раз тех, кто не заботится о правильной загрузке автомобиля. Автовладельцы должны привыкать к порядку», — считает Алексашов.

По его мнению, «важно, что введение автоматической системы дорожных весов уберет человеческий фактор, что сделает весогабаритный контроль более прозрачным».

«Такие весы нужно размещать на дорогах вблизи больших заводов, центров скопления объектов тяжелой промышленности, где очень плотный поток грузоперевозок и, соответственно, большая вероятность перегрузов. В Вологде сейчас запущен пилотный проект, но нет сомнений, что эта система станет всероссийской», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, с 1 октября 2016 года Росавтодор запускает пилотный проект по автоматизированному взвешиванию фур на трассах. Владельцев тех грузовиков, которые окажутся слишком тяжелыми, оштрафуют на 150−500 тысяч рублей в зависимости от перевеса.