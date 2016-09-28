Москва, 28 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия центра информационных технологий «Умный город», расположенного на ВДНХ. Глава российской столицы подчеркнул, что Москва становится одним из мировых лидеров в области внедрения информационных технологий, сообщили в пресс-службе Информационного центра правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Комментируя открытие «Умного города», Собянин отметил, что не так давно было принято считать, что «умные города» — это всегда что-то далёкое, «не у нас». А теперь и сама Москва становится «умным городом».

«Если сравнить по тем или иным параметрам информационные сервисы, которые есть у нас и в других городах, то вы увидите, что Москва становится одним из мировых лидеров в этой отрасли», — заявил он.

По словам Собянина, в Москве в сфере информационных технологий задействованы более 300 тысяч специалистов. Москвичей и дальше нужно знакомить с передовыми технологиями информационного направления.

Отмечается, что центр «Умный город» включает в себя три зоны: выставочное пространство площадью 700 квадратных метров, образовательный центр и кинозал — 235 квадратных метров, а также деловой центр — 250 квадратных метров. Сейчас на выставке находится порядка 50 экспонатов, в том числе карта развития бесплатной городской сети Wi-Fi.