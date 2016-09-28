Пермь, 28 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Отказываться от кресла депутата Законодательного собрания Пермского края бывший депутат Государственной думы РФ, экс-глава думского комитета по обороне адмирал Владимир Комоедов не станет. Он возглавлял краевой список КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном комитете компартии России.

kprf.ru Владимир Комоедов

Отметим, что в седьмой созыв Госдумы Комоедов не прошел, хотя был главой региональной группы КПРФ по Крыму, Севастополю и Калининградской области.

Напомним, что по результатам прошедших выборов депутатов в Заксобрание Прикамья за КПРФ проголосовали 17,79% избирателей. По итогам голосования коммунисты в краевом парламенте получила шесть мандатов. Представлять КПРФ в краевом парламенте станут Владимир Комоедов, Владимир Корсун, Владимир Чулошников, Игорь Малых, Илья Кузьмин и Михаил Осокин.

Адмирал Владимир Комоедов не стал отказываться от своего первого места и не передал мандат следующему после него по списку кандидату. По данным краевого комитета КПРФ, Владимир Комоедов уже в Перми.

Издание «Коммерсантъ» предполагает, что адмирал может претендовать на пост спикера пермского Заксобрания. Он якобы будет выдвинут оппозицией на должность председателя краевого парламента, в противовес единороссу Валерию Сухих, чья кандидатура согласована с президиумом генсовета «Единой России».

Подчеркнем, что 66-летний Владимир Комоедов ранее дважды избирался депутатом Государственной думы РФ — пятого и шестого созыва. До недавнего времени он возглавлял Комитет по обороне ГД РФ. С 1998 по 2002 год Владимир Комоедов занимал пост главкома Черноморского флота России.