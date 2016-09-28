Мадрид, 28 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Полиция арестовала пять человек в Испании, Бельгии и Германии, подозреваемых в попытке создать террористическую сеть «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявило МВД Испании, сообщает 28 сентября France-Presse.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

Двое подозреваемых были задержаны в Барселоне на северо-востоке Испании. Еще один подозреваемый был задержан в североафриканском испанском городе Мелилья, четвертого подозреваемого арестовали в Брюсселе. Пятого пособника «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали в Вуппертале, в Германии, говорится в заявлении МВД Испании.

Подозреваемые использовали социальные сети для продвижения экстремистского мировоззрения, в основном Facebook. Группа в Facebook называлась «Ислам на испанском языке». В этой группе состояло 32 тыс. 500 человек, и еженедельно ее численность росла на 500 человек, сообщает МВД Испании.

Напомним, с 2015 года полиция Испании приняла участие в аресте 143 подозреваемых исламистов, из них 113 были задержаны в Испании, еще 30 — в операциях, которые проводились в других странах ЕС.