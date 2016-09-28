Волгоград, 28 сентября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Волгограде еще не начался, а в помещениях уже не достаточно прохладно. Вероятно, мерзнут и депутаты областной думы, которые намерены закупить 500 теплых пледов. Соответствующий электронный аукцион на поставку «сувенирной продукции» объявлен накануне, предает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы конкурса, опубликованные на сайте госзакупок.

podushka.com.ua Плед

Всего из бюджета на эти цели планируется потратить более 281 тыс. рублей. Как следует из заявки, поставка пледов осуществляется «для обеспечения государственных нужд Волгоградской областной думы».

Обозначены и желаемые характеристики товара. Так, плед должен быть не короче двух метров и 140 см шириной из акрила. Еще одно обязательное условие — бахрома с двух сторон. Цвет поставщик в обязательном порядке должен будет согласовать с заказчиком.

Победителя конкурса определят 10 октября.

Добавим, что на прошлой неделе областная дума также выступила заказчиком 220 стеганых шерстяных одеял на сумму более 246,5 тыс. рублей. Но, формулировка назначения закупки «для обеспечения государственных нужд Волгоградской областной думы» на этот раз уточняется. Как отмечено в документации к аукциону, поставка товаров требуется для награждений.