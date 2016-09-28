Москва, 28 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Глава «Росатома» Сергей Кириенко продолжает работать на своём посту. Об этом 28 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Кириенко

«Я располагаю достоверной информацией о том, что Кириенко продолжает руководство госкорпорацией «Росатом», — сказал Песков.

По его словам, документ о назначении нового человека на должность первого замглавы администрации президента ещё не готов.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал на пост спикера Госдумы первого замглавы администрации президента РФ Вячеслава Володина. В начале 90-х Вячеслав Володин работал на руководящих должностях в администрации Саратова. Впоследствии становился депутатом Госдумы III, IV и V созывов, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года являлся заместителем председателя Госдумы.

Позднее в СМИ появились сообщения о том, что «куратором внутренней политики» может стать Сергей Кириенко.