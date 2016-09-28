Тбилиси, 28 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Лидеры «Единого национального движения» утверждают, что 8 октября именно их партия одержит победу на парламентских выборах, и предлагают Бидзине Иванишвили и «Грузинской мечте» после поражения на выборах не покидать в страхе и срочном порядке страну, а остаться и перейти в оппозицию. То есть, сделать то же самое, что в 2012 году сделало ЕНД после поражения на выборах.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Грузии

При этом, лидеры ЕНД обещают, что, несмотря на множество совершенных нынешними властями преступных деяний, преследовать их не будут. Переход «Грузинской мечты» в оппозицию они считают необходимым для дальнейшего нормального развития страны по европейскому пути.

Соответствующие заявления на брифинге 28 сентября сделали лидеры «Единого национального движения» Ника Мелия и Гига Бокерия. По их словам, информацию о том, что Иванишвили и ряд лидеров «Грузинской мечты» после выборов собираются покинуть Грузию, они получили от членов этой партии.

«В нормальной европейской стране после поражения на выборах правители в изгнание не уходят, тем более, не идут в тюрьму. Они остаются в стране и переходят в оппозицию. В руководстве нашей политической команды существует полный консенсус, что несмотря на множество преступлений после неотвратимого поражения на выборах в их (Иванишвили и «Грузинской мечты») отношении правового преследования не будет. В 2012 году мы впервые в истории осуществили смену власти путем выборов. Для нас это было очень неприятно, мы потерпели поражение, но это было необходимо для демократического развития страны», — заявил Бокерия.

Он подчеркнул, что 8 октября 2016 года в Грузии второй раз произойдет мирная смена власти, после чего бывшее правительство перейдет в оппозицию, а не в изгнание или тюрьму. И эти выборы станут для Грузии еще одним тестом на демократию.