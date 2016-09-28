Грузия: ЕНД предлагает Иванишвили перейти в оппозицию
Тбилиси, 28 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Лидеры «Единого национального движения» утверждают, что 8 октября именно их партия одержит победу на парламентских выборах, и предлагают Бидзине Иванишвили и «Грузинской мечте» после поражения на выборах не покидать в страхе и срочном порядке страну, а остаться и перейти в оппозицию. То есть, сделать то же самое, что в 2012 году сделало ЕНД после поражения на выборах.
При этом, лидеры ЕНД обещают, что, несмотря на множество совершенных нынешними властями преступных деяний, преследовать их не будут. Переход «Грузинской мечты» в оппозицию они считают необходимым для дальнейшего нормального развития страны по европейскому пути.
Соответствующие заявления на брифинге 28 сентября сделали лидеры «Единого национального движения» Ника Мелия и Гига Бокерия. По их словам, информацию о том, что Иванишвили и ряд лидеров «Грузинской мечты» после выборов собираются покинуть Грузию, они получили от членов этой партии.
«В нормальной европейской стране после поражения на выборах правители в изгнание не уходят, тем более, не идут в тюрьму. Они остаются в стране и переходят в оппозицию. В руководстве нашей политической команды существует полный консенсус, что несмотря на множество преступлений после неотвратимого поражения на выборах в их (Иванишвили и «Грузинской мечты») отношении правового преследования не будет. В 2012 году мы впервые в истории осуществили смену власти путем выборов. Для нас это было очень неприятно, мы потерпели поражение, но это было необходимо для демократического развития страны», — заявил Бокерия.
Он подчеркнул, что 8 октября 2016 года в Грузии второй раз произойдет мирная смена власти, после чего бывшее правительство перейдет в оппозицию, а не в изгнание или тюрьму. И эти выборы станут для Грузии еще одним тестом на демократию.