Москва, 28 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Первым замглавой администрации президента РФ вместо Вячеслава Володина будет назначен гендиректор Росатома, бывший премьер-министр РФ Сергей Кириенко, сообщает РБК со ссылкой на источники.

premier.gov.ru Сергей Владиленович Кириенко

Один из собеседников издания отметил, что проект указа уже подготовлен и может быть опубликован в ближайшее время. Другой отметил, что это произойдет после 5 октября, когда нынешний куратор внутриполитического блока Вячеслав Володин покинет Кремль.

Ранее Кириенко отказался комментировать слухи о своем назначении в администрацию президента. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 26 сентября заявил, что указ о назначении нового первого заместителя главы администрации Кремля будет подписан в ближайшие дни.

В качестве претендентов на этот пост рассматриваются также начальник управления общественных проектов Кремля Павел Зенькович, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, а также секретарь Общественной палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, пишет издание.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал на пост спикера Госдумы первого замглавы администрации президента РФ Вячеслава Володина. В начале 90-х Вячеслав Володин работал на руководящих должностях в администрации Саратова. Впоследствии становился депутатом Госдумы III, IV и V созывов, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года являлся заместителем председателя Госдумы.