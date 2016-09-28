Ярославль, 28 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Ярославской областной думе предложили сократить число вице-спикеров с четырех до трех. C такой инициативой выступил депутат Владимир Денисов. Проект соответствующего постановления он внес на рассмотрение регионального заксобрания.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ярославская областная дума

Идею оптимизировать структуру областной думы Владимир Денисов аргументирует экономией бюджетных средств. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он затруднился назвать точную цифру сэкономленных расходов, однако пояснил, что это будет «нормальное сокращение».

«Илья Осипов уходит, его место освобождается — сейчас надо сократить затраты. Это и зарплата, и надбавки за должность, и служебная машина, и помощники, и часть аппарата — получается нормальное сокращение, достаточное. Кроме того, действующая структура областного парламента формировалась с учетом необходимости синхронизации деятельности думы и регионального правительства. Теперь ситуация изменилась: пересмотрена структура правительства, поставлены новые задачи, цели, и это надо учитывать», — пояснил Владимир Денисов.

Коллега Денисова по депутатскому корпусу Роман Фомичев считает его инициативу пиар-ходом и предлагает начать экономию с себя самого.

«Вакантным место вице-спикера не останется. Ничего сокращать не надо. Владимир Владимирович мог бы начать экономию с себя — надбавка за должность заместителя председателя облдумы меньше зарплаты депутата на постоянной основе», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

Один из действующих вице-спикеров Ярославского заксобрания Павел Исаев, в свою очередь, напоминает, что структура областной думы сформирована под решение конкретных задач и вполне оправдала себя как эффективный инструмент.

«К любым изменениям в текущем созыве я отношусь отрицательно. Мы создаем должности и формируем комитеты не под конкретных людей. Структура думы формировалась для максимально эффективного и удобного решения тех задач, которые перед нами ставятся. И, думаю, люди заметили, что дума стала более активной в этой работе. Вся работа четко выстроена и налажена. Если в этой структуре менять хоть что-то, надо пересматривать в итоге ее всю. Делать это в текущем созыве не имеет смысла. Через полтора года будут выборы нового созыва — и структура думы будет адаптирована к новым реалиям», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Павел Исаев.

Он также отметил, что в настоящее время кандидатуры на должность вице-спикера пока не обсуждаются, и фракция «Единой России» обратится к этому вопросу во второй половине октября. Также с предложениями по кандидатам должны выступить и другие думские фракции.