В Ярославской областной думе могут сократить число вице-спикеров
Ярославль, 28 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Ярославской областной думе предложили сократить число вице-спикеров с четырех до трех. C такой инициативой выступил депутат Владимир Денисов. Проект соответствующего постановления он внес на рассмотрение регионального заксобрания.
Идею оптимизировать структуру областной думы Владимир Денисов аргументирует экономией бюджетных средств. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он затруднился назвать точную цифру сэкономленных расходов, однако пояснил, что это будет «нормальное сокращение».
«Илья Осипов уходит, его место освобождается — сейчас надо сократить затраты. Это и зарплата, и надбавки за должность, и служебная машина, и помощники, и часть аппарата — получается нормальное сокращение, достаточное. Кроме того, действующая структура областного парламента формировалась с учетом необходимости синхронизации деятельности думы и регионального правительства. Теперь ситуация изменилась: пересмотрена структура правительства, поставлены новые задачи, цели, и это надо учитывать», — пояснил Владимир Денисов.
Коллега Денисова по депутатскому корпусу Роман Фомичев считает его инициативу пиар-ходом и предлагает начать экономию с себя самого.
«Вакантным место вице-спикера не останется. Ничего сокращать не надо. Владимир Владимирович мог бы начать экономию с себя — надбавка за должность заместителя председателя облдумы меньше зарплаты депутата на постоянной основе», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.
Один из действующих вице-спикеров Ярославского заксобрания Павел Исаев, в свою очередь, напоминает, что структура областной думы сформирована под решение конкретных задач и вполне оправдала себя как эффективный инструмент.
«К любым изменениям в текущем созыве я отношусь отрицательно. Мы создаем должности и формируем комитеты не под конкретных людей. Структура думы формировалась для максимально эффективного и удобного решения тех задач, которые перед нами ставятся. И, думаю, люди заметили, что дума стала более активной в этой работе. Вся работа четко выстроена и налажена. Если в этой структуре менять хоть что-то, надо пересматривать в итоге ее всю. Делать это в текущем созыве не имеет смысла. Через полтора года будут выборы нового созыва — и структура думы будет адаптирована к новым реалиям», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Павел Исаев.
Он также отметил, что в настоящее время кандидатуры на должность вице-спикера пока не обсуждаются, и фракция «Единой России» обратится к этому вопросу во второй половине октября. Также с предложениями по кандидатам должны выступить и другие думские фракции.
Как уже сообщало ИА REGNUM, должность вице-спикера Ярославской областной думы освободилась после того, как занимавший ее Илья Осипов в результате выборов 18 сентября получил мандат Госдумы и сложил свои полномочия в региональном парламенте. В Ярославскую областную думу Осипов был избран в сентябре 2013 года по одномандатному избирательному округу №9 от Ленинского района города Ярославля. Согласно действующему законодательству, довыборы депутата в региональное заксобрание могут быть проведены только в единый день голосования,