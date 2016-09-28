Барнаул, 28 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Алтайский край сегодня, 28 сентября, отмечает свое 79-летие: специально к этому дню в Барнауле приурочили открытие барельефа на стене дома, в котором жил Петр Евсеевич Шуляк — кинооператор, заслуженный работник культуры России, член Союза кинематографистов РФ, участник Великой Отечественной войны.

Сайт Алтайского края Барельеф на стене дома в Барнауле, в котором жил Петр Евсеевич Шуляк

Участники субботников под руководством Александра Деринга в «сердце» Барнаула — бывшем медеплавильном заводе Барнаульский архитектор Александр Деринг — на субботнике

Заместитель губернатора края Виталий Снесарь по этому поводу отметил, что открытие барельефа Петру Шуляку в день рождения Алтайского края является знаковым: мероприятие проводится в рамках Года кино, также оно приурочено к 60-летию ведущей телерадиокомпании региона — ГТРК «Алтай».

Напомним, история Алтайского края началась 28 сентября 1937 года, когда постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край.

Светлана Шаповалова Здание Горного госпиталя в Барнауле, построенное по проекту А. Молчанова в 1819-1845 годах

«Интересно, что еще летом 1917 года Алтайский округ простирался от нынешних Томска, Кемерово и Новосибирска до Усть-Каменогорска и Семипалатинска, границ с Монголией и Китаем. Теперь территория края составляет 168 тысяч км², по площади занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е место в Сибирском федеральном округе», — напоминает «Катунь-24».

Своим рождением регион обязан богатым залежам серебряных и медных руд, активно осваивавшимся в начале 18-го века. По косвенным источникам известна точная дата начала строительства Барнаульского медеплавильного завода, который считается «сердцем» столицы Алтайского края.

В рукописной истории Колывано-Воскресенских заводов конца XVIII в. сообщается: «Строением сей завод начат в 739 году с 28 сентября определенными к тому прикащиком, бывшем до сего в Колыванском заводе, Иваном Осиповым и истребованным с Красноярских заводов плотинным мастером Романом Харитоновым [сыном] Латниковым, которыя, утвердя плотину, построя 2 плавиленныя и 4 гармахерския печи и прочее строение… По устроении в действие пущен в 744 году июля с 5 числа».

Страничка Александра Деринга в соцсети facebook.com Участники субботников под руководством Александра Деринга в «сердце» Барнаула — бывшем медеплавильном заводе

В настоящее время силами общественников-нтузиастов под руководством известного архитектора Александра Деринга на этом уникальном историческом месте регулярно проводятся субботники. Правда, вопрос сохранения изумительно красивой заводской архитектуры затруднен тем, что земля и постройки были проданы и находятся сейчас в залоге у одного из банков. И все-же общественники надеются, что им удастся сохранить ценнейшее культурное наследие региона.

Алтайский край по праву называют житницей России. И в этом году регион пополнит закрома 5 миллионами тонн зерна. Активно развивается пищевая промышленность.

Светлана Шаповалова Уборка урожая в Алтайском крае

Читайте также: Барнаул: прогулка по купеческому городу

Гордость Алтая — это люди, трудом, талантом и подвигом которых славен регион: Акинфий Демидов, Иван Ползунов, Василий Шукшин, Иван Пырьев, Роберт Рождественский, Михаил Калашников, Герман Титов, Алексей Скурлатов, Михаил Евдокимов, Валерий Золотухин и многие другие.

Канцелярия Колывано-Воскресенских заводов

Справка:

Петр Шуляк — уроженец Новосибирской области, в годы Великой Отечественной войны воевал на фронте, был ранен, получил ряд боевых наград, в том числе медаль «За отвагу», орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени.

В послевоенное время Петр Шуляк окончил ВГИК, возглавил Алтайский кинокорреспондентский пункт, снял серию документальных фильмов о фронтовиках и тружениках тыла, создавал кинохроники Алтайского края. Барельеф в его память создал известный барнаульский скульптор Михаил Кульгачев.