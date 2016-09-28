В Госдуме разделили посты вице-спикеров
Москва, 28 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Руководство фракций Госдумы VII созыва определилось с количеством зампредов нижней палаты парламента, а также числом первых вице-спикеров и заместителей председателей комитетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил журналистам член межфракционной рабочей группы Владимир Васильев («Единая Россия»).
«На сегодняшней рабочей встрече мы определились в том, что заместители председателя сохранятся в той пропорции, которая была ранее, включая первых заместителей председателя Госдумы. Это значит, что у «Единой России» их пять, включая одного первого заместителя, в КПРФ — один первый заместитель, в ЛДПР — один, и в «Справедливой России» — один», — сказал он.
«По первым заместителям мы определились, что мы сохраняем ту пропорцию, которая была ранее с учетом тех изменений, которые произошли в результате этих выборов», — подчеркнул Васильев.
По его словам, кандидаты от «Единой России» станут первыми зампредами 26 комитетов, КПРФ — 10, ЛДПР — 10, «Справедливая Россия — 6. «Что касается числа зампредов комитетов, у «Единой России» их будет 52, у КПРФ и ЛДПР — по пять, у «Справедливой России» — два», — рассказал парламентарий.
По словам Васильева, «Единая Россия» утвердит персональный состав депутатов на этих и других должностях 28 сентября в ходе заседания президиума генерального совета партии. 3 октября руководство фракций обсудит вопросы формирования депутатских комиссий, добавил он.