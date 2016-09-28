Москва, 28 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Руководство фракций Госдумы VII созыва определилось с количеством зампредов нижней палаты парламента, а также числом первых вице-спикеров и заместителей председателей комитетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил журналистам член межфракционной рабочей группы Владимир Васильев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«На сегодняшней рабочей встрече мы определились в том, что заместители председателя сохранятся в той пропорции, которая была ранее, включая первых заместителей председателя Госдумы. Это значит, что у «Единой России» их пять, включая одного первого заместителя, в КПРФ — один первый заместитель, в ЛДПР — один, и в «Справедливой России» — один», — сказал он.

«По первым заместителям мы определились, что мы сохраняем ту пропорцию, которая была ранее с учетом тех изменений, которые произошли в результате этих выборов», — подчеркнул Васильев.

По его словам, кандидаты от «Единой России» станут первыми зампредами 26 комитетов, КПРФ — 10, ЛДПР — 10, «Справедливая Россия — 6. «Что касается числа зампредов комитетов, у «Единой России» их будет 52, у КПРФ и ЛДПР — по пять, у «Справедливой России» — два», — рассказал парламентарий.

По словам Васильева, «Единая Россия» утвердит персональный состав депутатов на этих и других должностях 28 сентября в ходе заседания президиума генерального совета партии. 3 октября руководство фракций обсудит вопросы формирования депутатских комиссий, добавил он.