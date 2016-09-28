Великий Новгород, 28 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Председателем Новгородской областной думы шестого созыва стала Елена Писарева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, выборы спикера регионального парламента состоялись сегодня, 28 сентября, на его первом заседании.

duma.niac.ru Елена Писарева

До избрания спикера заседание проводил старейший из избранных депутатов облдумы — Валерий Гайдым (КПРФ). Председателя избирали тайным голосованием, но в бюллетени была включена единственная кандидатура: спикера регионального парламента предыдущего созыва Елены Писаревой («Единая Россия»). Выдвинувший её кандидатуру Сергей Бусурин сразу заявил, что фракция «Единой России» намерена единогласно поддержать этот выбор.

При голосовании можно было поставить галочку «за», «против» или воздержаться. Елена Писарева была избрана большинством голосов: «за» проголосовали 27 депутатов, против три.

Всего в первом заседании из 32 избранных депутатов участвовали 30.

Напомним, в Новгородскую областную думу по итогам выборов 18 сентября избрано 32 депутата: 16 — по одномандатным округам и 16 — по партийным спискам. «Единая Россия» получила в региональном парламенте 21 мандат, «Справедливая Россия» — пять, ЛДПР и КПРФ — по три мандата.