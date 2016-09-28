Нальчик, 28 сентября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии будут привиты от гриппа не менее 40% населения республики. Такие данные ИА REGNUM 28 сентября привели в Минздраве КБР. В республику уже поступило 152,5 тыс. доз вакцины. В первую очередь ее получают школы и поликлиники.

WikiImages Вакцинация

На сайте управления Роспотребназора проводится опрос, посредством которого специалисты ведомства намерены выяснить, сколько человек в республике планируют сделать прививку от гриппа. В настоящее время «за» прививке сказали около 66% опрошенных, «против» — 29%. Число тех, кто не определился, составляет 5%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, число привитых от гриппа уже составило 129 314 человек или 14,8% всего населения. Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого эпидсезона.

Что касается ситуации с заболеваемостью гриппом, то в настоящее время отмечается низкий ее уровень. Так, на территории всей республики заболеваемость ниже пороговых значений на 20,09%, по городу Нальчику — на 34,80%. По данным многолетних наблюдений, сезонный подъем заболеваемости в республике ожидается после новогодних каникул.

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В Кабардино-Балкарии зарегистрирован первый случай смерти от гриппа

Напомним, осенью 2015 года и в первый месяц нынешнего года в Кабардино-Балкарии было зарегистрировано значительно меньшее количество заболевших гриппом и ОРВИ, чем в других регионах Северного Кавказа. Однако позже ситуация ухудшилась, на карантин по гриппу были закрыты детские дошкольные и учебные учреждения в ряде населенных пунктов. А еще позже был зарегистрирован даже смертельный случай, вызванный вирусом.