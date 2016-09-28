Алеппо, Сирия, 28 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Сирии приступили к нанесению «массированных авиаударов» по городу Алеппо и окрестным районам, где находятся позиции боевиков, передает Reuters со ссылкой на сирийский военный источник.

msf.org.uk Алеппо

Ударам с воздуха подвергся также город Хан-Туман южнее Алеппо, находящийся под контролем боевиков. Как отмечает источник, авиаудары привели к «разрушению бронированных автомобилей и других транспортных средств, на некоторых из которых были установлены пулеметы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийская правительственная армия в настоящее время ведет операцию по освобождению Алеппо. Военным впервые за несколько лет удалось сдвинуть фронт в районе этого города. В частности, установлен почти полный контроль над кварталом Аль-Фарафра.

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