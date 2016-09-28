Берн, 28 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос о реорганизации Всемирного антидопингового агентства (WADA) на саммите в Лозанне (Швейцария), который пройдет 8 октября, сообщает пресс-служба комитета.

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Ранее этот вопрос уже обсуждался на саммите в Копенгагене 30 августа, где встретились представители национальных антидопинговых агентств 17 стран. По их мнению, WADA нужно сделать более независимым, лишив руководителей агентства возможности занимать посты в других спортивных организациях.

Напомним, британская газета The Guardian 21 сентября сообщила, что WADA опасается мести со стороны МОК, который может заменить организацию на какую-либо иную структуру из-за неоднократных призывов представителей организации запретить спортсменам РФ участвовать в летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

После скандала с отстранением российских спортсменов от игр в Рио вопрос о реформировании WADA поднимался неоднократно, в том числе и главой МОК Томасом Бахом. 18 июля 2016 г. глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в своем докладе обвинил спортсменов РФ в применении допинга во время Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

Кроме того, в докладе говорилось о махинациях государственных специальных служб и спортивных чиновников с допинг-пробами. Конкретных доказательств и подробную информацию по итогам своего расследования о допинге в российском спорте агентство так и не предоставило МОК.