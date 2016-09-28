Дубай, ОАЭ, 28 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Несанкционированный беспилотник парализовал работу международного аэропорта Дубай примерно на полчаса, заявила администрация аэропорта, сообщает 28 сентября France Press.

Дрон MQ-9 Reaper

Воздушное пространство вокруг одного из самых загруженных аэропортов мира было закрыто с 8:08 до 08:35 утра по местному времени «из-за несанкционированной деятельности беспилотного аппарата», заявила администрация аэропорта Дубай в своем Twitter аккаунте.

«Безопасность является нашим главным приоритетом. Мы напоминаем операторам беспилотных летательных аппаратов (БЛА), что запуск беспилотников запрещен в радиусе пяти километров от аэропорта или посадочной зоны», — сообщила администрация аэропорта.

Напомним, в Арабских Эмиратах лица, признанные виновными в запуске дронов на расстоянии меньше пяти километров от аэропорта получают крупный денежный штраф.

12 июня этого года аэропорт Дубай также был вынужден закрыть воздушное пространство для международных рейсов из-за несанкционированного запуска БЛА.