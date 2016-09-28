Тамбов, 28 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Пуск тепла в жилые дома в Тамбове начнется не ранее 6 октября. Об этом в ходе пресс-тура сообщил вице-губернатор Игорь Кулаков. При этом он заявил, что до 1 октября в городе тепло будет подано во все социальные объекты, а также будет завершен ремонт коммуникаций.

Josh Wedin Батарея отопления

«Начать отопительный сезон не так просто, на пуск тепла в жилые дома иной раз требуется до двух недель. По нашим расчетам работы по пуску тепла следует начинать где-то 6 октября», — цитирует вице-губернатора портал LifeTambov.ru.

При этом Игорь Кулаков предположил, что аварий на старте отопительного сезона должно быть меньше, чем было в 2015 году, так как за лето был проведен огромный объем работы.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на 27 сентября, в городе к отоплению не были подключены всего 3 детских сада. Однако даже в тех дошкольных учреждениях, где тепло уже начали подавать, температуру воздуха трудно назвать высокой.