Ташкент, 28 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. И.О. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил постановление, согласно которому в правила розничной торговли алкогольной продукцией вносится ряд изменений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский антиалкогольный агитационый плакат

Согласно новым нормативам, продажа алкоголя в розницу запрещается, если в местах реализации отсутствуют предупреждающие надписи о негативном воздействии алкогольной продукции на здоровье человека

Кроме того, продавцы должны вешать запрещающие таблички о недопущении реализации алкоголя лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста.

На таре алкогольной продукции должно фигурировать медицинское предупреждение в виде текстовой надписи или рисунка о негативном воздействии употребления алкогольной продукции на здоровье человека.

Отныне продажа спиртного запрещена через торговые автоматы, посредством имитации детских игрушек, конфет и других товаров детского ассортимента.

«Продавец, осуществляющий реализацию алкогольной продукции, обязан потребовать от покупателя, выглядящего моложе двадцати лет, предъявления документа, удостоверяющего его возраст, а в случае отсутствия документа отказать в реализации алкогольной продукции», говорится в документе.