Таллин, 28 сентября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Принятый правительством Эстонии проект бюджета на 2017 год преследует своей целью оживление экономики и подъем благосостояния людей. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 сентября, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что с целью обеспечения роста экономики правительство уменьшает налоги на рабочую силу. При этом проект бюджета предусматривает, по сути, косметические меры по снижению налоговой нагрузки на работников и работодателей страны.

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Так, необлагаемый налогом доход вырастет со 170 до 180 евро в месяц, а ставка социального налога снизится с 33% до 32,5%. Сообщается, что в результате изменения налогов налоговое бремя предприятий в 2017 уменьшится на 41,7 млн евро, а налоговая нагрузка на работников — на 0,2%. Для исправления положения людей с низким уровнем зарплаты в 2017 году будет введен в действие возврат уплаченного подоходного налога людям с низким уровнем зарплаты.

В бюджете 2017 года намечены меры по подъему материального положения семей с детьми, пенсионеров и получателей алиментов. Так, появится новое пособие для многодетных семей, то есть семья с тремя и более детьми с 1 июля 2017 года станет получать дополнительное пособие в размере 200 евро в месяц; таким образом, фактически пособие на третьего ребенка составит 300 евро (в Эстонии таких многодетных семей немного — не более 2000, при этом для получения максимального пособия все три ребенка должны не быть старше 18 лет — прим. ИА REGNUM ). С 2017 года начнет работу государственный Фонд алиментов, который обеспечит родителям-одиночкам ежемесячные выплаты алиментов определенного размера (его размеры и обязанности фонда пока не утверждены парламентом, но известно, что от уплаты алиментов уклоняются порядка 10 тысяч родителей — прим. ИА REGNUM ).

Кроме того, одинокие пенсионеры начнут получать ежегодное пособие в размере 115 евро — пособие начнут получать те, кто до выплаты пособия по данным Регистра народонаселения проживал один в течение шести месяцев. На эти цели в бюджете предусмотрены 10 млн евро.

В бюджете 2017 года также введена разовая компенсация за услуги дантиста — на 30 евро. Повысится и компенсация за стоматологические услуги беременным, матерям детей младше одного года и людям с повышенной необходимостью в лечении — до 85 евро в год. Однако эти изменения вступят в силу лишь после июля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, объем доходов государственного бюджета Эстонии на 2017 год запланирован на уровне 9,42 млрд евро, что на 592 млн евро (6,7%) больше запланированного на 2016 год. В то же время еще больше — на 7,3% или на 650 млн евро — вырастут в сравнении с 2016 годом расходы государственного бюджета до 9,57 млрд евро. Таким образом, бюджет Эстонии на 2017 год вновь будет негативным — на 150 млн евро.