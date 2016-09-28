Голодец: В России 4,8 млн работающих бедных, 1,8 млн — бюджетники
Москва, 28 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В России очень много работающих бедных — 4,8 млн человек, из которых 1,8 млн заняты в бюджетном секторе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 сентября заявила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец на заседании Совета Федерации.
«У нас сегодня 4,8 млн человек работают с зарплатой на уровне минимальной оплаты труда. Среди бюджетного сектора таких людей 1,8 млн человек, что, конечно, очень много, и нам хотелось бы уйти от этой ситуации, когда у нас есть работающие бедные», — заявила Голодец.
«Бедное работающее население — очень неправильное явление. Если человек работает, то должен получать нормальную, достойную заработную плату», — подчеркнула вице-премьер.
В 2015 году минимальный размер оплаты труда был увеличен и составил 7500 рублей, напомнила она. В то же время «по закону РФ по Трудовому кодексу минимальная оплата труда должна быть не менее прожиточного минимума», заметила вице-премьер.
«К этой цифре мы должны приблизиться самое позднее к 2020 году. Но шаг, с которым мы будем приближаться к этой цифре, находится в сложных дискуссиях», — констатировала Голодец.
Отметим, что величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года установлена постановлением правительства РФ № 882 от 06 августа 2016 года, в среднем на душу населения составила 9956 рублей.