Москва, 28 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В России очень много работающих бедных — 4,8 млн человек, из которых 1,8 млн заняты в бюджетном секторе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 сентября заявила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец на заседании Совета Федерации.

Ван Гог. Башмаки. 1886

«У нас сегодня 4,8 млн человек работают с зарплатой на уровне минимальной оплаты труда. Среди бюджетного сектора таких людей 1,8 млн человек, что, конечно, очень много, и нам хотелось бы уйти от этой ситуации, когда у нас есть работающие бедные», — заявила Голодец.

«Бедное работающее население — очень неправильное явление. Если человек работает, то должен получать нормальную, достойную заработную плату», — подчеркнула вице-премьер.

В 2015 году минимальный размер оплаты труда был увеличен и составил 7500 рублей, напомнила она. В то же время «по закону РФ по Трудовому кодексу минимальная оплата труда должна быть не менее прожиточного минимума», заметила вице-премьер.

«К этой цифре мы должны приблизиться самое позднее к 2020 году. Но шаг, с которым мы будем приближаться к этой цифре, находится в сложных дискуссиях», — констатировала Голодец.

Отметим, что величина прожиточного минимума за II квартал 2016 года установлена постановлением правительства РФ № 882 от 06 августа 2016 года, в среднем на душу населения составила 9956 рублей.