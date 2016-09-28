Махачкала, 28 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана добивается отставки заместителя министра транспорта, энергетики и связи республики Якуба Худжаева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа сегодня, 28 сентября.

geralt Увольнение

Закон требует, чтобы чиновник, занимающий должность, обладал высшим образованием по профилю работы и работал по специальности не менее пяти лет. По данным прокуратуры, у замминистра нет ни соответствующего образования, ни стажа работы. В адрес председателя правительства Дагестана внесено представление об отстранении чиновника от занимаемой должности и привлечении к ответственности должностных лиц, которые согласовали его назначение.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле прокуратура Дагестана добилась увольнения замначальника контрольного управления в администрации главы и правительства республики Юсуфа Эфендиева. Причина в наличии конфликта интересов, вызванного тем, что чиновник находился в прямом подчинении у своего родного брата Исмаила Эфендиева — руководителя администрации.

До этого своих близких родственников по аналогичной причине по требованию прокуратуры пришлось уволить с высоких должностей двум дагестанским министрам. Так, глава Минобрнауки в 2015 году уволил с должности ректора Дагестанского института развития образования своего родного брата Шахрудина Шахова. Министр здравоохранения РД Танка Ибрагимов освободил от должности главного врача ГБУ РД «Республиканский медицинский центр» своего отца Ибрагима Ибрагимова.

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