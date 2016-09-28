Вильнюс, 28 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 28 сентября, после многочисленных откладываний вопроса, всё же решилось уволить главу Государственной продовольственно-ветеринарной службы Йонаса Милюса. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом после заседания правительства заявил пресс-атташе премьера Миндаугас Янулёнис.

Hans Пельмени

Милюс отстраняется от должности с 5 октября, пишется в постановлении правительства. «Я хотел достойного объяснения, за что меня увольняют», — сказал журналистам после заседания сам глава ветслужбы, который также присутствовал при рассмотрении своего вопроса. Он утверждал, что пока что не рассматривает возможность обратиться в суд, чтобы добиться компенсации за увольнение.

Директор ветслужбы утверждает, что, поясняя мотивы увольнения, премьер Альгирдас Буткявичюс напомнил ему о телефонных разговорах. «О звонках, особенно в другие страны. Я действительно звонил должностным лицам Японии, США и России», — сказал Милюс. На вопрос о разговорах с россиянами, он ответил, что не нарушил никаких законов. «Я позвонил коллеге, предприниматели хотят встретиться, поговорить о том, какие препятствия в стране, что нужно сделать для того, чтобы там ничего не нашли, например, листерию. Например, можно ли везти вареные пельмени? Мой вопрос», — сказал Милюс.

Он был уволен после того, как правительство не одобрило отчет о его деятельности. Закон предусматривает, что это может быть основанием для увольнения главы госучреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся скандал из-за появления в продаже зараженных пельменей. В продукции компании фирмы Judex обнаружены опасные для здоровья бактерии. Экспорт продукции в Россию был остановлен, после чего началась реализация продуктов на местном рынке. Йонаса Милюса, как главу службы, обвиняли в подделке документов, которые позволили экспорт в Россию, однако, когда опасные бактерии обнаружили российские специалисты, и запретили продажу, по этим же документам продукцию стали сбывать на литовском рынке.

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