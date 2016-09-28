Москва, 28 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В России за январь-август 2016 года прирост населения составил 8 тыс.300 человек. Так, за 8 месяцев родились 1 млн 275 тыс. 500 малышей, умерли 1 млн 267 тыс. 300 человек, сообщили в Росстате.

Kris Gabbard Дети

Число браков превысило число разводов. В январе-августе поженились 660 тыс. 900 супружеских пар, развелись 402 тыс. 400.

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Как сообщало ИА REGNUM, за январь-июль 2016 года в России отмечалась убыль населения на 13 тыс.700 человек. В I полугодии 2016 года смертность сократилась в РФ на 27 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

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Оперативные данные по естественному движению населения (по дате регистрации в органах ЗАГС)