В России за 8 месяцев рождаемость превысила смертность
Москва, 28 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В России за январь-август 2016 года прирост населения составил 8 тыс.300 человек. Так, за 8 месяцев родились 1 млн 275 тыс. 500 малышей, умерли 1 млн 267 тыс. 300 человек, сообщили в Росстате.
Число браков превысило число разводов. В январе-августе поженились 660 тыс. 900 супружеских пар, развелись 402 тыс. 400.
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Как сообщало ИА REGNUM, за январь-июль 2016 года в России отмечалась убыль населения на 13 тыс.700 человек. В I полугодии 2016 года смертность сократилась в РФ на 27 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
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Оперативные данные по естественному движению населения (по дате регистрации в органах ЗАГС)
|Тысяч
|На 1000 человек населения
|январь-август
|прирост, снижение (-)
|январь-август
|2016 г. в % к 2015 г.
|2016 г.
|2015 г.
|2016 г.
|2015 г.
|Родившихся
|1275,5
|1277,4
|-1,9
|13,1
|13,1
|100,0
|Умерших
|1267,3
|1289,1
|-21,8
|13,0
|13,2
|98,5
|в том числе детей
|в возрасте до 1 года
|7,8
|8,5
|-0,7
|6,01)
|6,61)
|90,9
|Естественный прирост, убыль (-)
|8,2
|-11,7
|0,1
|-0,1
|Браков
|660,9
|746,2
|-85,3
|6,8
|7,7
|88,3
|Разводов
|402,4
|395,1
|7,3
|4,1
|4,1
|100,0