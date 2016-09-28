Елец, Липецкая область, 28 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Двое 12-летних ребенка, погибших про пожаре в городе Елец (Липецкая область) 26 сентября, были заперты в доме одни, передает портал CRNews. Отец детей работает дальнобойщиком и был в командировке, у матери, по данным местных СМИ, проблемы с алкоголем — она редко появлялась дома и не занималась их воспитанием. У близнецов есть старшая 18-летняя, сестра, которой также не оказалось дома во время трагедии.

skeeze Огонь. Пожар

Соседи утверждают, что обращались в органы опеки, так как переживали за судьбу предоставленных самим себе детей, но их обращения остались без внимания. Более того, семья состояла на учете как неблагополучная.

Мать детей заявила, что была в больнице, когда ей сообщили о пожаре. Соседи, в свою очередь, утверждают, что женщина часто оставляла детей одних на всю ночь или даже на несколько дней, отправляясь в питейные заведения с собственной матерью.

Похороны близнецов состоятся, когда вернется их отец — он еще не знает о трагедии, произошедшей дома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожал произошел в частном доме на улице Колхозной. После ликвидации пожара под завалами были обнаружены тела двух мальчиков — близнецов 2004 года рождения. Огонь повредил кровлю двух домов и внутреннюю отделку двухэтажного дома по всей площади. Были опасения, что огонь мог перекинуться на соседние дома, поэтому жильцов из них эвакуировали.

Возможной причиной пожала СМИ называют возгорание самодельных обогревателей, которыми отапливался дом — периодически неблагополучной семье отключали свет и газ.