Екатеринбург, 28 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, получивший скандальную известность из-за своего высказывания в адрес граждан России (парламентарий посоветовал соотечественникам в кризис «меньше кушать»), пользовался поддельным дипломом о дополнительном образовании, которое он якобы получил в Урало-Сибирском институте бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры России по Свердловской области.

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Согласно документу, депутат получил в ходе обучения в негосударственном учреждении дополнительного образования квалификацию в области общего менеджмента дополнительно к квалификации «инженер». Такая информация содержится в личном деле Гаффнера.

«Вместе с тем, согласно информации Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, являющегося правопреемником Уральского государственного технического университета, Гаффнер в списках выпускников не значится, диплом ему не выдавался», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, в связи с этим новым обстоятельством, в суд направлен иск о признании диплома недействительным. Гаффнер обязан в пятидневный срок вернуть диплом в Урало-Сибирский институт бизнеса для уничтожения.

Напомним, Гаффнер был отстранён от руководства партийным проектом «Народный контроль», а региональный политсовет «Единой России» посоветовал ему сложить с себя полномочия депутата Законодательного собрания Свердловской области после того, как сын Гаффнера попался с поличным при попытке кражи колёс на автостоянке. Депутат продолжил работу в законодательном собрании Свердловской области. 18 сентября Гаффнер во второй раз был избран депутатом свердловского парламента.