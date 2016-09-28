Наро-Фоминск, Московская область, 28 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В Наро-Фоминске (Подмосковье) возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки от криптогенного сепсиса (заражение крови). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

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«Следственным отделом (…) возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пятилетней девочки (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 августа родители ребенка обратились в стоматологическую местную поликлинику, сообщив, что у девочки сильно болят зубы. Специалисты осмотрели малышку и прочистили зубной канал. После этого неделю ребенок находился дома и не жаловался на самочувствие. 28 августа ребенок сообщил уже о болях в ногах. В частной клинике после рентгена был поставлен диагноз — «растяжение связок».

«30 августа состояние ребенка ухудшилось, и с жалобами на сильные боли во всем теле родители обратились в приемное отделение ГБУЗ «Наро-Фоминская районная больница», — говорится в сообщении.

По словам родственников погибшей, в больнице девочке не была оказана своевременная и квалифицированная помощь, вместо этого медики порекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно. Вечером у девочки поднялась температура. С лихорадкой ее доставили в больницу Москвы, где она скончалась в тот же день.

Ведется следствие.