Могадишо, 28 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. По крайней мере, 17 солдат были убиты в ходе ночного столкновения между силами двух районов северной части Сомали, заявили официальные лица Сомали, сообщает 28 сентября Reuters.

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Представители автономного района Пунтленд заявили, что при выполнении воздушной операции уничтожили боевиков-исламистов, но официальные представители непризнанного государства Галмудуг, расположенного в центре Сомали, сказали, что нападению подверглись их солдаты.

«Убийство боевиков — это пропаганда. Семнадцать наших солдат были убиты, две единицы военной техники были уничтожены в результате авиаудара», сказал заместитель губернатора города Галькайо Абди Хусейн.

Медицинские учреждения Галькайо, столицы Галмудуг, подтвердили, что 17 солдат были убиты, 15 военнослужащих получили ранения.

Полковник полиции Пунтленда настоял на том, что авиаудар был направлен против боевиков.