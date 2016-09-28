Тбилиси, 28 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Открытию в Батуми турецкой школы и тому факту, что на этом торжественном мероприятии присутствовали только представители министерства образования Турции и дипломатического представительства Турции, посвятила статью грузинская газета «Версия».

alexeyklyukin Турецкий флаг

В интервью этому изданию грузинский правозащитник Мераб Блададзе расценил этот самовольный шаг турецкой стороны как «плевок в душу Грузии» и предположил, что, хотя министерство образования Грузии и не было в курсе дела относительно открытия турецкой школы, а мэрия Батуми официального разрешения на это не выдавала, школа могла быть открыта с тайного содействия какого-либо грузинского высокопоставленного чиновника.

«Согласно общепринятой практике, школа одной страны открывается в другой стране с дипломатическим статусом. В остальных случаях открытие школы должно быть согласовано как минимум с министерством образования этой страны, но посольство Турции открыло эту школу самовольно, а это ничто иное как плевок в душу Грузии», — подчеркнул Блададзе.

По его мнению, здесь просматриваются интересы турецких неоосманских сил, которые осуществляют денежные инвестиции в Грузии в религиозных целях.

Мераб Блададзе является членом «Альянса патриотов Грузии», который был в числе немногочисленных оппозицонных сил, выразивших протест против самовольного открытия в Батуми турецкой школы. Избирательный блок, основу которого составляет «Альянс патриотов», создал предвыборный рекламный ролик, где предупреждает об угрожающем Батуми и Аджарии наступлении Турции. Именно за антитурецкую направленность этот видеоролик был снят с эфира телекомпании «Рустави-2». Его же осудил глава МИД Грузии, который призвал ЦИК изучить содержание рекламного ролика.