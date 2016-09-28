Грозный, 28 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Жилищные проблемы многих жителей Чечни в скором времени будут решены. В одной только столице республики одновременно возводятся 18 многоквартирных домов и два жилых комплекса. В новых домах смогут обрести жилье и обеспеченные граждане, и те, кому квартира полагается по программе переселения граждан из ветхого жилищного фонда, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Мартирос Сарьян. Мой дом строится. 1932

Дома возводятся на бюджетные средства и на средства частных инвесторов. Так, за счет средств республиканского бюджета ведется строительство трех домов на 133 квартиры. Из них, по словам мэра Грозного Муслима Хучиева, один дом является служебным, в два других переселятся жильцы из домов, признанных аварийными. Они возводятся по подпрограмме переселения граждан из аварийного жилищного фонда программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Чеченской Республики на 2014−2018 годы».

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В настоящее время в Грозном завершается строительство многоквартирного жилого комплекса на девять этажей. На первом этаже здания будут размещены торговые и офисные помещения. На остальных этажах расположены 52 жилые квартиры. Уже ведутся отделочные работы, планируется благоустройство придворовых территорий. По словам мэра, для создания комфортной среды для горожан рядом с многоэтажкой находится школа, детский сад, мечеть, парк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне активно реализуется программа переселения граждан из ветхого жилья. В текущем году будут переселены в новые квартиры 1097 жильцов из старых домов, признанных аварийными. До 2017 года в республике планируется расселение 14 аварийных домов, расположенных на территории города Грозного, Урус-Мартановского и Надтеречного муниципальных районов республики. На эти цели будет потрачено более 91 млн рублей. Новоселами станут 247 семей.