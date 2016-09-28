Москва, 28 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В России в настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ низкая, регистрируется сезонный уровень заболеваемости, который соответствует среднемноголетним показателям, сообщили в Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

По данным ведомства, начало эпидемического подъема заболеваемости гриппом прогнозируется на январь 2017 года, Поэтому еще есть время сделать прививку от гриппа: для выработки иммунитета необходимо 8−12 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев. Привитые либо вовсе не болеют гриппом, либо болеют легко, без осложнений.

В 2016 году планируется привить порядка 40% населения, что позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости. Общий объем закупаемой вакцины (для детей и взрослых) составляет 48 миллионов доз (только за счет средств федерального бюджета).

Во всех субъектах РФ продолжается кампания иммунизации против гриппа. В настоящее время за счет федерального бюджета привиты 17,6 млн человек (12,1% от численности населения). Из других источников (средства граждан и работодателей) привиты 865 тысяч человек в 64-х субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России в этом году может произойти всплеск заболеваемости гриппом — «гонконгским» вариантом AH3N2. Болезнь протекает «не очень легко». В большей степени «гонконгский» грипп опасен маленьким детям и пожилым людям, отметила она.