Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Секретарь петербургского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров переизбран на пост спикера городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

За избрание Макарова председателем Законодательного собрания VI созыва проголосовали 45 депутатов, то есть все парламентарии, кроме фракций «Яблока» и КПРФ, которые выдвинули своих кандидатов. «Яблочник» Михаил Амосов получил два голоса, коммунистка Ирина Иванова — три голоса.

Заметим, кандидатуру Вячеслава Макарова публично одобрил губернатор Георгий Полтавченко, который в своем приветственном слове с трибуны Мариинского дворца призвал парламентариев отдать свои голоса за единоросса.

В своем выступлении Вячеслав Макаров упомянул, что фракция «Единой России» сегодня начала работу с молебна в храме. Он также заметил, что жить «по христову закону намного важнее человеческой славы». «Главное — это Россия», — резюмировал Макаров.

Георгий Полтавченко поздравил парламент с таким выбором. «Вы избрали не популиста, не критикана, а достойного человека, профессионала, трудягу, человека искреннего, для которого жители нашего города стоят на первом месте», — прокомментировал с трибуны губернатор.

Напомним, ранее Михаил Амосов в своем выступление выразил недоумение в связи с тем, что градоначальник впервые на его памяти позволил себе публично отдать предпочтение какой-либо фракции парламента до голосования.