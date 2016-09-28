Москва, 28 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец раскритиковала руководство регионов Дальнего Востока за недостаточно активное использование тех возможностей, которые предоставляют программы развития соответствующих субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

kremlin.ru Ольга Голодец

«Сегодня у Дальнего Востока очень много возможностей, в том числе по (социальной) мобильности. У нас есть большая программа по мобильности, и Дальний Восток сегодня не в полной мере использует даже те средства, которые выделены этому региону. Здесь нужна активная позиция регионов», — заявила Голодец на заседании в Совете Федерации, отвечая на вопрос об инициативах, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока и, в частности, на повышение социальной мобильности.

То же самое касается и других социальных проектов, указала она. «По проектам по школам все стоят в длинной очереди. А регионы Дальнего Востока — насколько я помню, только три из них подали заявки. Хотя мы сделали так, чтобы условия программы максимально подходили именно под эти регионы», — заметила вице-премьер.

«Просто нужно эффективнее работать. И мы готовы более серьезно посмотреть на эти программы», — заявила Голодец.