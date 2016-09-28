Барнаул, 28 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал демографические показатели, свидетельствующие о том, что за восемь месяцев 2016 года (в сравнении с предыдущим периодом) смертность в регионе уменьшилась на 616 человек. Так, если в 2015 году умерли 23 018 человек, то в текущем — 22 240. Вместе с тем на 382 человека уменьшилось и число родившихся. Этот показатель в текущем году составил 19 616 чел., а в 2015 году — 19 998 чел.

Светлана Шаповалова Колумбарий в барнаульском крематории

Меньше стало браков (на 797), а число разводов, напротив, возросло (на 120): 9956 и 6969 соответственно.

На 11 человек уменьшилась младенческая смертность и составила 140 человек. Показатель естественной убыли населения составил 2786 человек против 3020 чел. — в 2015 году.

Чаще всего жители региона умирали от болезней системы кровообращения — 9469 человек и новообразований — 3551 человек.

На третье место вышла смертность от транспортных травм, но, в сравнении с 2015 годом, она уменьшилась со 190 до 164 случаев (на 0,7%). Уменьшилось количество убийств (на 0,7%), самоубийств (на 2,2%) и отравлений алкоголем (на 0,5%). На 1,6% сократилась смертность от туберкулеза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Фонда независимого мониторинга «Здоровье», в 2015 году смертность населения выросла более чем в трети регионов России (31 из 85). Показатель смертности по стране в целом на 4,8% превысил показатель, установленный государственной программой «Развитие здравоохранения» (13,1 при нормативе 12,5). В частности, целевые показатели не достигнуты в 61 регионе страны,

Максимальное отставание по снижению от целевых показателей продемонстрировали Курская область (-17,3%), Республика Крым (-14,9%), Оренбургская область (-14,2%), Смоленская область (-13,9%), Курганская область (-13,4%), Республика Карелия (-10,9%) и Еврейская АО (-10,0%).